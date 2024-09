Milan, Balotelli: “Caso Theo-Leao? Sta cosa è una grandissima putt*****”

Mario Balotelli ha rilasciato un'intervista a "Vox to Box", trasmissione di ControCalcio su Twitch . L'ex Milan ha trattato diversi temi, tra cui l'episodio dell'ultimo Lazio-Milan , in cui Theo Hernandez e Rafael Leao sono stati duramente criticati. I due talenti del Milan, durante la partita, sono rimasti lontani dal gruppo squadra. C'era il tipico cooling break dei mesi estivi e quando la squadra è andata vicino alle panchine, i due sono rimasti dalla parte opposta del campo. Per molti questo è un gesto di assoluta mancanza di rispetto, per altri non è così grave. La società rossonera non ha multato i due giocatori e ha lasciato passare l'accaduto risolto senza troppi problemi. Ecco il pensiero di 'SuperMario' Balotelli:

"Uno è un terzino sinistro e l’altro è un esterno sinistro, dal momento che hanno l’acqua dall’altra parte e il mister non deve parlare con loro, che ca*** gli rompete di cogl****, sta roba del cooling break per me è una grandissima putt***** per fare scalpore senza motivo. Se l’allenatore li avesse chiamati e loro fossero dall’altra parte del campo e non fossero venuti allora potevo dire ‘forse c’è qualcosa che non va’, ma se il mister non deve parlare con loro che problema c’è?“