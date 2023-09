Derby Inter-Milan, Jannacci: “Vale la seconda stella? Non si dice nulla!”

Paolo Jannacci ha poi ricordato il padre, come noto grandissimo tifoso rossonero: «Lui per la passione che ci metteva si sentiva il Milan. Io non oso ad arrivare tanto. Io mi sento molto milanista quando si soffre. E quindi sono molto milanista. Soffriamo sempre».

Ma il derby Inter-Milan di sabato può valere un pezzo di 20° Scudetto, di seconda stella? «Non buttiamo troppo cherosene sul fuoco. Non si dice nulla, non parliamo di stelle, stelline e nemmeno stellette. Guardiamo il cielo sì, poi se ne cade una ...». Intanto, a lui questo nuovo Milan piace.

"Chi toglierei all'Inter? Se mancasse Lautaro Martínez ..." — «Vedo già che c’è qualche forza della natura. Il nostro allenatore Stefano Pioli è bravissimo. Tutti quelli che amano il Milan e ci mettono il cuore per me meritano grande rispetto». Non si fanno paragoni, ad ogni modo, con il ciclo del Diavolo di Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti.

«Io non vado a numero di partite vinte. È importante quando si crea qualcosa di unico. E lui è riuscito a crearlo». Quindi, una chiosa: chi toglierebbe Paolo Jannacci all’Inter? Io non aggiungo e non tolgo nessuno. Ma se mancasse Lautaro Martínez …». Milan, mercato top. E futuro ancora più roseo: il motivo >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.