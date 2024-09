Derby Inter-Milan 1-2, così Fonseca nel post-partita di 'San Siro'

Fonseca, al termine del derby Inter-Milan, ha parlato alle televisioni, ricordando come un successo nella stracittadina mancasse alla squadra da due anni, 3 settembre 2022. «È stata una partita importante, il Milan non vinceva il derby da tanto, era importante per il momento che stavamo vivendo», ha detto Fonseca - le cui parole sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - con grande soddisfazione.