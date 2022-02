Derby Inter-Milan, Casarin: “Guida e VAR ok. Su Giroud-Sánchez …”

Paolo Casarin, ex arbitro in Serie A, è tornato sul derby Inter-Milan di sabato e sulla direzione di gara dell'arbitro Marco Guida

Daniele Triolo

Paolo Casarin, ex arbitro in Serie A, è ritornato a parlare del derby tra Inter e Milan sulle colonne del 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina. Difendendo la scelta di Marco Guida, arbitro della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) in merito la concessione del gol del pareggio del Milan, siglato al 75' da Olivier Giroud, che, secondo gli interisti, sarebbe viziato da un fallo in partenza dell'azione dello stesso francese su Alexis Sánchez.

"Guida, con Paolo Silvio Mazzoleni al VAR, hanno arbitrato bene un derby combattuto - ha esordito Casarin -. Guida, dopo pochi minuti ha capito che doveva intervenire più del suo solito per tenere a freno l’agonismo. Finirà con 34 falli, il 30% in più del suo target. Per favorire il gioco ha lasciato andare dei contrasti, che non si possono configurare come falli e cioè impedimenti totali all’altro.

"La spallata tra Sánchez e Giroud - ha chiosato Casarin -, senza provvedimento arbitrale, rientra in questo contesto che ha finito, assieme ad altri analoghi silenzi, per migliorare il livello del gioco. Il VAR non è intervenuto perché non ha colto errori certi e significativi di Guida: ha condiviso le scelte dell’arbitro. Semplicemente". Milan, via Kessié a zero? Ecco l'idea di Maldini per sostituirlo a giugno >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI