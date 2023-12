Ordine: “De Ketelaere tra aspettative e polemiche. E Maldini…”

Franco Ordine, noto giornalista, ha parlato di Atalanta-Milan e in particolare dell'attaccante Charles De Ketelaere, ex super atteso

Ordine: "De Ketelaere stasera la risposta attesa"

"...Charles De Kateleare, belga a metà strada tra Bergamo (titolare del prestito con diritto di riscatto) e Milano (proprietà del cartellino pagato una cifra, 35,5 milioni di euro), è scontato nel giorno in cui si ritrova al cospetto del Milan dopo una sola stagione scandita da aspettative gigantesche e polemiche serrate legate alla sua ricca valutazione e al rendimento deludente (8 da titolare, 0 gol, 1 assist). Stasera avremo la risposta più attesa non solo per le ambizioni dichiarate di Pioli che comincia a guardare più in basso («il 4° posto è l’obiettivo minimo ma dobbiamo fare qualcosa di più»). Non è l’unico interessato al riscatto del giovanotto sempre ben pettinato, dal sorriso indecifrabile. Perché Gasperini, il suo precettore dall’estate scorsa, è il primo a dargli fiducia immaginando per l’occasione «una motivazione speciale»".