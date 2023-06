De Ketelaere, altra delusione e flop: ora il Milan riflette

Il Milan ragiona e studia le mosse da mettere in atto in questa sessione di calciomercato . Non solo gli eventuali acqusti, i rossoneri potrebbero anche cedere alcuni dei loro calciatori. Un'incognita, al momento, sarebbe De Ketelaere . Il futuro del belga, anche dopo l'Europei Under 21, sarebbe in bilico. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Milan, il futuro di De Ketelaere in bilico?

Altra delusione, si legge, per il calciatore del Milan Charles De Ketelaere. Anche con il Belgio durante gli Europeri Under 21 non ha fatto bene. Tre partite da titolare, fiducia piena e debutto nel torneo con la fascia da capitano al braccio: niente di tutto questo è servito al milanista pagato quasi 35 milioni un anno fa, per lasciare un’impronta in nazionale. Il Milan starebbe pensando alla situazione del belga. Come scrive il quotidiano, non sarebbe con le valigie in mano al momento, ma il suo futuro potrebbe cambiare. I prossimi mesi di CDK saranno difficile da prevedere. Vedremo se il suo destino sarà deciso in questa sessione di calciomercato.