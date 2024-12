Curva Sud Milan, la decisione di Lucci dopo le accuse di tentato omicidio

Come riportato da Tuttosport, nei giorni precedenti Luca Lucci , capo ultras della Curva Sud del Milan , è stato accusato di esser stato il mandante di un tentato omicidio . Si tratta di quello dell'ultrà Enzo Anghinelli dell' aprile del 2019 ( LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI ).

Il quotidiano sportivo ha riportato che Lucci, dopo aver ricevuto in carcere lunedì la terza ordinanza cautelare nel giro di due mesi, ha deciso di non rispondere alle domande di Domenico Santoro, gip di Milano. Per il medesimo caso, il 17 ottobre è stato arrestato Daniele Cataldo, considerato il vice del capo ultras del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, i tifosi stroncano Tomori: "E' imbarazzante! Che involuzione"