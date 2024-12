Curva Sud Milan, Lucci mandante dell’omicidio Anghinelli? Il punto

Lucci avrebbe mosso i killer per dominare il settore blu dello stadio. Anghinelli, in questa lotta, avrebbe espresso la volontà di sparare o far del male proprio al capo ultras del Milan. Il gip ritiene impensabile che Daniele Cataldo , braccio destro di Lucci arrestato il 17 ottobre, si sia mosso autonomamente dopo una decisione del capo.

Giuseppe Caminiti, esponente della Curva Nord dell'Inter, ha parlato - intercettato - così di Lucci: "Lui è cresciuto nel Milan, però ha fatto piazza pulita ... Loro sono una bella batteria ... Non è che vanno tanto quei due là a far gli scemi, anche perchè abbiamo visto i risultati. Quando c'era qualcuno che voleva fare un attimo lo scemo nella curva del Milan, l'hanno sparato, è vivo ma è come un vegetale".