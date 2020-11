CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 9 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 9 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ dedica la sua prima pagina a Cristiano Ronaldo, unica nota positiva in casa Juventus per il pareggio, 1-1, all’Olimpico contro la Lazio. In alto, sotto la testata, si parla molto della tripletta con cui il centrocampista offensivo armeno Henrikh Mkhitaryan ha deciso Genoa-Roma 1-3.

Spazio, però, in copertina anche al pareggio interno, 2-2, del Milan contro il Verona: l’attaccante Zlatan Ibrahimović decisivo, nel bene e nel male, ma Marco Silvestri, portiere ospite, ha parato tutto. Un gol, invece, di Victor Osimhen ha concesso al Napoli di vincere a Bologna.

Mentre la Procura va avanti sul giallo tamponi alla Lazio, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini fa la conta dei calciatori disponibili. Dei 41 convocati, infatti, molti sono stati ‘bloccati’ dalle ASL territoriali …

