CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 31 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 31 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Il Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica spazio identico a Milan, Inter e Juventus, protagoniste degli anticipi del sabato nel campionato di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli vince, 1-2, sul campo del Bologna e, in serata, l’Inter replica schiantando il Benevento (4-0) a ‘San Siro‘.

Nel mezzo, il successo esterno, 0-2, della Juventus a ‘Marassi‘ contro la Sampdoria. I bianconeri, così, fanno sentire il fiato sul collo in classifica alle due corazzate di Milano. Quindi si parla delle gare di oggi: alta tensione, per Gennaro Gattuso, la sfida Napoli-Parma di oggi.

La Roma aspetta il Verona ancora senza Edin Džeko mentre in casa Lazio il Presidente Claudio Lotito paga gli stipendi in anticipo per dare un segnale alla squadra.