CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 26 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola apre, sotto la testata, con le ultime evoluzioni in casa Inter. Il tecnico Antonio Conte resta al suo posto (quanto per convinzione e quanto, invece, per motivi strettamente economici?) e con lui anche i dirigenti.

Lionel Messi annuncia di voler lasciare il Barcellona: il PSG ed il Manchester City dell’amico Pep Guardiola sulle tracce della ‘Pulce‘, ma Massimo Moratti, con le sue dichiarazioni, fa volare i tifosi nerazzurri.

In basso, poi, spazio alle parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, che, di fatto, sanciscono il divorzio dal ‘Pipita‘ Gonzalo Higuaín.

Ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, che si lamenta delle offerte al ribasso per i suoi gioielli Kalidou Koulibaly ed Arkadiusz Milik.

Incubo quarantena sui convocati della Nazionale Italiana per le gare di Nations League. Per ora, in isolamento, ci sono Sandro Tonali e Jorginho.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>