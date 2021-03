CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 22 marzo 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 22 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 22 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in copertina, parla della resa della Juventus per lo Scudetto. Lo 0-1 interno contro il Benevento, di fatto, allontana i bianconeri di Andrea Pirlo da qualsiasi sogno. Scatto Milan, invece, con il 2-3 di Firenze: decisivo Zlatan Ibrahimović. Rossoneri a -6 dall'Inter, ma con una partita in più.