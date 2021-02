CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 16 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 16 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, apre con l’Inter, nuova capolista del campionato, che ha un grande vantaggio sulle altre squadre. Non facendo le coppe, infatti, la squadra di Antonio Conte può tirare la volata e ha tutto da guadagnare. Domenica, a ‘San Siro‘, il derby verità contro il Milan di Stefano Pioli.

Diavolo al centro delle polemiche per la partecipazione di Zlatan Ibrahimović a Sanremo. L’ex tecnico rossonero Fabio Capello, per esempio, non lo avrebbe mandato. Ma il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, difende lo svedese, professionista esemplare.

Domani sera, in Champions League, spazio a Porto-Juventus ed a Federico Chiesa che vuole essere protagonista. Intanto, in campionato, tante big sgomitano in lotta per la salvezza. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>