Capello su Ibrahimovic: “Io non lo avrei mandato a Sanremo” | News

Capello: “Ibrahimovic non può fare il pendolare Milanello-Sanremo”

Intervenuto su Sky Calcio Club, Fabio Capello ha parlato della situazione di Zlatan Ibrahimovic che lo vedrà coinvolto al festival di Sanremo nella prima settimana del mese di marzo. "Io non lo avrei mandato a Sanremo. Ibra viene pagato dalla società, quindi devi avere rispetto per chi ti paga. Non si può fare il pendolare Milanello-Sanremo per 4-5 giorni. La società avrebbe dovuto proibire questa cosa".