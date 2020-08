CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 17 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con la semifinale di Europa League di questa sera tra Inter e Shakhtar Donetsk, in programma a Düsseldorf (Germania) alle ore 21:00. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, può regalare una finale europea all’Inter sotto gli occhi del Presidente Steven Zhang, con il quale, però, non c’è ancora stato un chiarimento in vista della prossima stagione. Qualora vincesse, l’Inter troverebbe in finale il Siviglia, che ha avuto la meglio (2-1) sul Manchester United ieri sera.

Quindi, sotto la testata, si parla della Roma che, da oggi, è ufficialmente di Dan Friedkin: closing a Londra, l’era di James Pallotta nella Capitale si chiude, dunque, senza successi. Primo affare di mercato? Scambio con il Napoli tra Nikola Maksimovic (e soldi) per Cengiz Ünder. Infine, una certezza: gli stadi saranno ancora chiusi alla ripresa del campionato di Serie A, nel prossimo mese di settembre.

