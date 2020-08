Calciomercato Milan – Maksimovic a rischio cessione: rossoneri vigili

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Il Mattino‘ in edicola questa mattina, Nikola Maksimovic, classe 1991, difensore centrale serbo, non vuole rinnovare il contratto con il Napoli, in scadenza il 30 giugno 2021, alla cifra proposta dal club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Maksimovic, che ha disputato nell’ultima stagione, con la squadra allenata da Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi, 28 gare, con un gol ed un assist all’attivo, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Attualmente, l’ex Torino e Spartak Mosca percepisce uno stipendio di 1,3 milioni di euro a stagione e, per firmare il nuovo accordo con i campani, ne vorrebbe 2.

La dirigenza azzurra non ha però intenzione di alzargli lo stipendio mettendo, di fatto, il centrale sul mercato, visto che correrebbe il rischio di lasciarlo andare gratis il prossimo anno. Sulle tracce di Maksimovic ci sarebbe anche il Milan. Di piede sinistro, sarebbe il cambio ideale, anche per caratteristiche fisiche, del capitano Alessio Romagnoli.

