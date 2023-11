Coppa Italia – Udinese-Cagliari 1-2, decide Lapadula: Milan agli ottavi

Seconda rimonta consecutiva del Cagliari dopo quella in campionato: in Coppa Italia un gol di Gianluca Lapadula vale il passaggio del turno

Seconda vittoria consecutiva in rimonta per il Cagliari di Claudio Ranieri dopo quella in campionato da 0-3 a 4-3 in Sardegna contro il Frosinone. Stavolta, i rossoblu vincono in trasferta, 1-2, ai tempi supplementari in casa dell'Udinese di Gabriele Cioffi e conquistano l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia.