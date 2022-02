Coppa Italia, vale la regola dei gol in trasferta che valgono doppio

Il Milan giocherà contro l'Inter in semifinale di Coppa Italia. Andata in casa, ritorno fuori. E i gol in trasferta varranno doppio. Il punto

Daniele Triolo

Battendo ieri 4-0 la Lazio a 'San Siro', il Milan di Stefano Pioli ha conquistato l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Contrariamente a quanto accaduto finora, nelle partite degli ottavi di finale contro il Genoa e quella di ieri dei quarti contro i biancocelesti, tutte e due gare secche, le semifinali si giocheranno con partite di andata e ritorno.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, dunque, ha ricordato come per tali partite di Coppa Italia resta in vigore la regola del gol in trasferta che vale doppio, cancellata dalla UEFA per le sue competizioni a cominciare da questa stagione 2021-2022.

In Coppa Italia, dunque, in caso di parità di gol segnati nelle due semifinali, andrà in finale la squadra che avrà fatto il maggior numero di reti in trasferta. Il Milan, chiamato ad affrontare un doppio derby contro l'Inter, giocherà in casa la prima sfida ad inizio marzo e in trasferta la seconda, verso la fine di aprile: date ed orari dei match ancora da stabilire con certezza. Milan, non solo Botman in difesa: ecco il possibile altro acquisto sul mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI