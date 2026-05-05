"Ma come hanno fatto Milan e Juve a ridursi così?", si è poi domandato Condò. "Il Milan è nel mezzo di una tremenda crisi atletica, e la mancanza di un gioco codificato al quale aggrapparsi — Allegri esalta i singoli, non i collettivi — lo denuda alle prime intemperie. Ha segnato un gol nelle ultime cinque partite, e soprattutto i suoi attaccanti non vedono la porta da due mesi; ingaggiare Niclas Füllkrug a zero nei giorni in cui la Roma investiva su Donyell Malen è stato un risparmio che rischia di aprire una voragine".
Condò: "Milan, il timore è che Modrić fosse una coperta di Linus decisiva"—
"Il Milan, come la Juve, mantiene sulla Roma il vantaggio nei confronti diretti. Ma domenica l’Atalanta, altra squadra in crisi d’identità malgrado i suoi valori, sarà l’ennesima cliente scomoda. Quando le cose non vanno, e il timore è che Luka Modrić fosse una coperta di Linus decisiva, ogni avversaria sembra in grado di farti del male", la chiosa del giornalista sportivo che preoccupa - non poco - i sostenitori rossoneri in vista del rush finale di stagione.
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