"Ma come hanno fatto Milan e Juve a ridursi così?", si è poi domandato Condò. "Il Milan è nel mezzo di una tremenda crisi atletica, e la mancanza di un gioco codificato al quale aggrapparsi — Allegri esalta i singoli, non i collettivi — lo denuda alle prime intemperie. Ha segnato un gol nelle ultime cinque partite, e soprattutto i suoi attaccanti non vedono la porta da due mesi; ingaggiare Niclas Füllkrug a zero nei giorni in cui la Roma investiva su Donyell Malen è stato un risparmio che rischia di aprire una voragine".