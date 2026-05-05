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Condò: “Milan, tremenda crisi atletica e mancanza di un gioco codificato al quale aggrapparsi”

Paolo Condò, giornalista sportivo, parla di Milan sul 'Corriere della Sera'
Paolo Condò, giornalista sportivo, ha commentato sulle colonne del 'Corriere della Sera' di oggi in edicola il momento del Milan di Massimiliano Allegri (ma non solo) in ottica della lotta per un posto nella prossima Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Si complica la lotta per un posto in Champions League per il Milan di Massimiliano Allegri: il 4-0 della Roma allo stadio 'Olimpico' contro la Fiorentina ha consentito ai giallorossi di portare a -3 dal Diavolo e, di fatto, di riaprire giochi che sembravano praticamente chiusi un paio di partite fa.

"La Roma ha  tolto ieri sera a Milan e Juventus l’illusione di avere ancora un margine di sicurezza nella corsa ai posti Champions", ha commentato Paolo Condò, prestigioso giornalista sportivo, nell'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del 'Corriere della Sera'. "Viaggia a velocità tripla rispetto al Milan e a concentrazione doppia rispetto alla Juve", ha aggiunto quindi Condò.

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"Ma come hanno fatto Milan e Juve a ridursi così?", si è poi domandato Condò. "Il Milan è nel mezzo di una tremenda crisi atletica, e la mancanza di un gioco codificato al quale aggrapparsi — Allegri esalta i singoli, non i collettivi — lo denuda alle prime intemperie. Ha segnato un gol nelle ultime cinque partite, e soprattutto i suoi attaccanti non vedono la porta da due mesi; ingaggiare Niclas Füllkrug a zero nei giorni in cui la Roma investiva su Donyell Malen è stato un risparmio che rischia di aprire una voragine".

Condò: "Milan, il timore è che Modrić fosse una coperta di Linus decisiva"

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"Il Milan, come la Juve, mantiene sulla Roma il vantaggio nei confronti diretti. Ma domenica l’Atalanta, altra squadra in crisi d’identità malgrado i suoi valori, sarà l’ennesima cliente scomoda. Quando le cose non vanno, e il timore è che Luka Modrić fosse una coperta di Linus decisiva, ogni avversaria sembra in grado di farti del male", la chiosa del giornalista sportivo che preoccupa - non poco - i sostenitori rossoneri in vista del rush finale di stagione.

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