Con Ibrahimovic e Rebic il Milan rivede di nuovo l’Europa

NEWS MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in suo approfondimento sul Milan, ha sottolineato come sia inutile pensare, adesso, a ciò che sarebbe stato il Milan se Zlatan Ibrahimovic fosse arrivato la scorsa estate, invece che a gennaio, e se Ante Rebic, suo attuale partner in attacco, avesse giocato con continuità e iniziato a rendere così come in questo momento già nei mesi scorsi.

Per Stefano Pioli, tecnico rossonero, nessun rimpianto, però. Guardarsi indietro è inutile, la stagione del Milan ha preso una certa piega ed ora andrà risollevata. L’intenzione è quella di farlo proprio sfruttando il magic moment della coppia d’oro del Milan, quella composta da Ibrahimovic e Rebic, che sta progressivamente togliendo la squadra meneghina dalle zone meno nobili della classifica rilanciandone le ambizioni europee.

Non quelle di una qualificazione in Champions League, che rimane, al momento, un obiettivo piuttosto utopistico visto che l’Atalanta, quarta in Serie A, ha 10 punti in più del Milan, bensì di un’Europa League alla portata del Diavolo, nonostante ora il team di Pioli viaggi ad un ritmo da primissime della classe: grazie all’inserimento in squadra di Ibrahimovic ed all’esplosione di Rebic, il Milan ha totalizzato 14 punti in 7 gare del 2020.

K.o. soltanto nel derby contro l’Inter, e tante, troppe occasioni sprecate in occasioni dei pareggi interni contro Sampdoria (0-0) e Verona (1-1), altrimenti i punti avrebbero anche potuto essere di più. Il Milan, quindi, ha svoltato: certo, resta il problema dell’idiosincrasia nel battere una big, ma, nel nuovo anno, soltanto tre squadre (Lazio, Inter e lo stesso Verona) hanno messo insieme più punti del Diavolo. Questo è un dato certamente da non sottovalutare.

Dopo le briciole del 2019, appena 178′ complessivi in campo, Rebic ha preso per mano il Milan segnando 5 gol nelle ultime 5 gare tra campionato e Coppa Italia; Ibrahimovic ha fatto il resto, segnando 2 gol in Serie A ed uno nella coppa nazionale, trascinando, però, tutti i suoi compagni, con la sua personalità, a dare di più sul terreno di gioco. Ed i risultati, evidenti, sono sotto gli occhi di tutti. Oggi il Diavolo è sesto in classifica, con 35 punti, alla pari di Verona e Parma ma la sensazione è che, alla lunga, si andrà a giocare il 5°-6° posto con Roma e Napoli.

Un traguardo diventato raggiungibile soprattutto grazie al rendimento, ai gol ed all’intesa della coppia Ibrahimovic-Rebic. Il croato, d’altronde, si trova al Milan in prestito dall’Eintracht Francoforte e la società studia già come rilevarne l’intero cartellino: per i dettagli, continua a leggere >>>

