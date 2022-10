Milan-Chelsea: Theo Hernández torna in Champions League da capitano

1 di 1

MILAN-CHELSEA, TORNA THEO HERNÁNDEZ

Theo Hernández (difensore AC Milan), giocherà titolare domani sera contro il Chelsea | Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha cominciato a parlare di Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Il Milan di Stefano Pioli ha già messo da parte la vittoria in campionato contro la Juventus ed ora sta preparando la rivincita contro i 'Blues'.

Il Diavolo, infatti, intende 'vendicarsi' dello 0-3 subito a 'Stamford Bridge' dalla squadra di Graham Potter la scorsa settimana. Vuole farlo, in primis, con una migliore prestazione di squadra, più cura dei dettagli e maggiore lucidità in fase offensiva. Per Milan-Chelsea, oltretutto, ci sarà un giocatore in più rispetto alla gara di Londra: Theo Hernández.

Il francese, che è già rientrato in campo bene contro la Juve, indosserà anche la fascia di capitano del Milan, viste le concomitanti assenze di Davide Calabria e Simon Kjær, rispettivamente capitano e vice incaricati. Milan-Chelsea è una partita da non sbagliare: entrambe le squadre sono a quota 4 punti nel girone eliminatorio e con Theo in campo, certamente, i rossoneri avranno qualche chance in più.

Per la delicata sfida di Champions, ad ogni modo, mancheranno sempre e comunque sette giocatori: oltre i già citati Calabria e Kjær, anche Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Alexis Saelemaekers, Junior Messias e Zlatan Ibrahimović. Rosa del Milan resa ancora più corta, va ricordato, dal mancato inserimento in lista UEFA per Malick Thiaw, Yacine Adli e Aster Vranckx. Milan, ecco la duplice missione stagionale di Brahim Díaz >>>