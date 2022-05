Cessione Milan, la conferma di Scaroni: “Sì, ci sono due offerte”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha confermato l'esistenza di due offerte per l'acquisizione delle quote di maggioranza del club

Daniele Triolo

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato ieri ai giornalisti presenti a margine di una conferenza stampa nell'ambito del Salone del Risparmio 2022. Le interessanti dichiarazioni di Scaroni sulla cessione del club rossonero e sulla questione stadio sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Mi risulta che ci siano due offerte e che ci voglia del tempo per completarne il perimetro, capirle bene e compararle», ha esordito Scaroni. Il quale, di fatto, ha ufficializzato per la prima volta che, per la cessione del Milan, ora si parli di due contendenti, RedBird e InvestCorp, non più soltanto del fondo del Bahrein.

Scaroni si è 'tolto dalla partita' («Non sono l’interlocutore giusto per parlare della trattativa, Sono solo l’oggetto dell’offerta. Non è un processo che riguarda il Milan, io non me ne occupo neanche un minuto»), ma ha confermato l'inserimento, prepotente, del fondo statunitense di Gerry Cardinale. Con un'importante precisazione, però: «Non so di criticità con Investcorp».

Scaduta la trattativa in esclusiva tra Elliott e InvestCorp a fine aprile, quindi, RedBird si è inserito nell'operazione. La proprietà del Milan, per il 'CorSport', ha mostrato perplessità sulla struttura finanziaria che il fondo arabo di Mohammed Al Ardhi vorrebbe mettere in piedi per l'acquisizione delle quote di maggioranza del Milan.

Una parte del denaro, infatti (400 milioni di euro) sarebbe legata ad un finanziamento, con l'eventualità di caricarlo anche in parte sul Milan. Uno scenario, questo, che l'hedge fund della famiglia Singer non vuole prendere in considerazione. RedBird, invece, acquisterebbe il Diavolo pagando in contanti e senza gravare il Milan da debiti. Vedremo come andrà a finire.

Possibile che ci sia il rilancio di InvestCorp o un'asta al rialzo con RedBird. Ma Scaroni ha anche parlato del nuovo stadio del Milan. «Il progetto per la realizzazione del nuovo impianto è un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolmente certo che il Milan avrà un nuovo stadio a Milano o nella grande Milano. C’è anche una consultazione pubblica, c’è un processo in corso che stiamo portando avanti. In un paio di mesi, questo processo sarà finito», ha concluso. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>

