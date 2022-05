Cessione Milan, InvestCorp e RedBird duellano a suon di miliardi

Il Milan è vicino al cambio di proprietà. Sarà ceduto a InvestCorp o a RedBird? Tra fine maggio ed inizio giugno i giorni della verità

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della cessione del Milan ad InvestCorp oppure a RedBird. Sono i due fondi che, nell'ultimo mese, hanno presentato ricche offerte ad Elliott per l'acquisizione delle quote di maggioranza del club rossonero. È sprint tra la realtà del Bahrein e quella statunitense con il prossimo passo che potrebbe anche essere un'asta al rialzo per il 99,93% del Diavolo.

Al momento, InvestCorp offre per il Milan la somma di 1,18 miliardi di euro, mentre RedBird ha sforato la somma di un miliardo di euro. Il quotidiano torinese ha rivelato come gli americani di Gerry Cardinale fossero in contatto con Elliott già a gennaio per il Milan, ma, all'epoca, l'offerta non era stata considerata soddisfacente.

Motivo per il quale, poi, ad aprile, Elliott ha concesso ad InvestCorp una trattativa in esclusiva per quattro settimane al fine di arrivare ad una fumata bianca dell'operazione. Proprio nel momento in cui gli arabi sembravano essere in dirittura d'arrivo per l'acquisto del Milan, grazie ad un approccio 'strutturato e solido', così come filtrava dalla società di Via Aldo Rossi, il ritorno, imperioso, di RedBird.

Che, a differenza del fondo del Bahrein, non farebbe alcun finanziamento per l'acquisto del Milan, bensì pagherebbe tutto e subito, in contanti. InvestCorp resta in campo, convinto di giocarsi le sue carte. Le tempistiche, però, per la cessione del club rossonero si sono inevitabilmente prolungare.

Molto probabilmente, la questione si dirimerà tra la fine di questo mese di maggio e l'inizio del prossimo mese di giugno. Per 'Tuttosport', tra l'altro, si vociferava di questo orizzonte temporale, collocato al termine della stagione sportiva 2021-2022, già da alcuni mesi. Ovvero da prima che emergessero nomi di potenziali acquirenti.

Dunque, già si stava ragionando, in casa Milan, per una possibile svolta al timone. Se sarà InvestCorp o RedBird il nuovo proprietario, lo vedremo: duello intrigante a suon di miliardi di euro. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>

