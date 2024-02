Cessione Milan, PIF passo entro fine mese? Ecco l’indiscrezione bomba

Gerry Cardinale, manager partner del fondo RedBird, non vuole vendere il Milan. Ma indiscrezioni danno PIF in stretto contatto con lui

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, in questi giorni è stato chiaro: non ha alcuna intenzione di vendere il club rossonero. Non ha negato, però, di essere alla costante ricerca di investitori nel progetto del Diavolo che ha in mente. Dopo le prime indiscrezioni di 'Dagospia', arrivano ulteriori news riguardo l'interesse del fondo PIF nel Milan. Stavolta arrivano da Libero.