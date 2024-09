La Repubblica: “Milan inserito tra i potenziali investitori in Arabia Saudita”

Il Milan è ormai da anni in mano a Gerry Cardinale e RedBird . Nelle ultime stagioni, però, il club rossonero viene accostato a potenziali investitori dell' Arabia Saudita , pronti ad entrare come soci e non solo nel Milan. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali su queste voci. Voci che continuano .

Milan, altre voci sugli arabi? Rossoneri inseriti in un particolare documento

Come riporta il sito de La Repubblica, il Mise, il ministero per gli Investimenti di Riad, ha pubblicato un documento di 46 pagine che si intitola “Why Saudi Sport 2024” per presentare lo Sport saudita al mondo e per attrarre nuovi investitori sportivi locali e internazionali. In questo documento, si legge, il Milan viene inserito tra le società che potrebbero investire nel regno. Anche se non ci sono dettagli sul tipo potenziale di partnership. Come riporta La Repubblica, però, dal Milan non arriva nessun segnale di conferma. Secondo i rossoneri non ci sarebbe nulla. Vedremo se ci saranno ulteriori novità sul mondo arabo associato al Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Moncada in scadenza di contratto: cosa filtra sul futuro