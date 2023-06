Ceccarini: “I profili monitorati dal Milan sono Samardzic e Hjulmand”

All'interno di un editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato del Milan e dei profili di Samardzic e Hjulmand: "Dopo la cessione di Tonali al Newcastle, il Milan sta cercando di trovare la soluzione giusta per ripartire. È chiaro che serve un acquisto azzeccato, che possa permettere a Pioli di avere una qualità importante in questo settore del campo. Il club rossonero prenderà due centrocampisti, anche in virtù dell’infortunio di Bennacer. La rosa dei nomi è decisamente ampia. È chiaro che Frattesi sia una delle soluzioni".