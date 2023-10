Caso scommesse, spuntano le chat tra Bonucci e Fagioli

Nuovi sviluppi sul caso scommesse che riguardano nello specifico Nicolò Fagioli. Come riporta Repubblica, a conoscere la sua 'malattia' sarebbero stati due compagni di squadra alla Juve che, secondo le chat analizzate dagli inquirenti, avrebbero anche scommesso con lui. Sono spuntate delle conversazioni tra Fagioli e Leonardo Bonucci sulle scommesse, ma non ci sarebbero prove che quest'ultimo scommettesse come Fagioli. Sono in corso accertamenti su altri tesserati non calciatori che pure sembrerebbe conoscessero il problema del centrocampista bianconero. Se le voci dovessero essere confermate, Bonucci rischierebbe a sua volta una squalifica per omessa denuncia. LEGGI ANCHE: Milan, rinnovo Maignan. La richiesta è di 8 milioni l'anno