Milan, rinnovo Maignan: la richiesta è di 8 milioni l’anno

Il Milan si prepara per altri sessioni di calciomercato che potrebbero essere molto importanti per il club. I rossoneri si sono mossi tantissimo in estate, ma alcuni ruoli potrebbero essere ulteriormente rinforzati. Non solo colpi in entrata o cessioni: i rossoneri dovranno presto pensare anche ai rinnovi di alcuni dei loro pilastri. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport che fa il punto anche sul portiere Mike Maignan.