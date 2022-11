Calciomercato Milan – Adli e Bakayoko in partenza, top player in arrivo?

Tanto spazio concesso alle notizie di calciomercato sul Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, lunedì 21 novembre 2022. Non potrebbe essere altrimenti, visto che la Serie A è in pausa e, eccezion fatta per i Mondiali in Qatar, sono proprio le trattative in entrata e in uscita di tutti i maggiori club italiani a catalizzare l'attenzione di tifosi ed addetti ai lavori. Vediamo, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.