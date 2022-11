Quotidiani sportivi, le prime pagine: iniziati i Mondiali in Qatar

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 21 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 21 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Francia di Didier Deschamps, rievocando, a tal proposito, il Derby di Milano tra Milan e Inter. Già perché con il forfait di Karim Benzema per i Mondiali in Qatar sarà il rossonero Olivier Giroud l'attaccante titolare dei 'Bleus', campioni del mondo in carica. Il tutto mentre i nerazzurri puntano, per il calciomercato invernale, Marcus Thuram, figlio d'arte, il cui contratto con il Borussia Mönchengladbach scadrà il prossimo 30 giugno 2023. La rassegna iridata, intanto, è iniziata ieri con il successo dell'Ecuador per 2-0 proprio contro la Nazionale ospitante: doppietta di Enner Valencia, al quale è stato anche annullato un gol per fuorigioco. Ai Mondiali non partecipa, come noto, l'Italia di Roberto Mancini, che ha perso 0-2 in amichevole contro l'Austria per via dei gol di Xavier Schlager e David Alaba.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 21 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha ricordato come faccia malissimo che la Nazionale Italiana non partecipi ai Mondiali in Qatar. Rassegna iridata iniziata con il 2-0 dell'Ecuador contro i padroni di casa, timbrato da una doppietta di Enner Valencia. Oggi il programma prevede Inghilterra-Iran, Senegal-Olanda e USA-Galles. In campo anche due giocatori del Milan, ovvero Fodé Ballo-Touré e Sergiño Dest. Per l'Italia di Roberto Mancini, invece, è notte fonda: sconfitti per 0-2 in amichevole a Vienna dall'Austria, gli Azzurri sembrano non riuscire più a rialzarsi dopo la crisi post-Europei. Spazio, poi, anche ai temi della Serie A, perché i fondi statunitensi vorrebbero comprare il Napoli da Aurelio De Laurentiis: la valutazione è di almeno un miliardo di euro. Noie, invece, in casa Roma: il terzino olandese Rick Karsdorp, che ha rotto con José Mourinho, non si è infatti ripresentato alla ripresa degli allenamenti. Multa in arrivo per lui.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 21 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. La 'Vecchia Signora' infatti, ha messo nella propria lista degli osservati speciali tanti giovani calciatori che partecipano ai Mondiali in Qatar. Mentre Matías Soulé lancia la Next Gen, l'ex portiere Fabrizio Ferron promuove Marco Carnesecchi, obiettivo di mercato della Juve per la stagione 2023-2024. Ieri i Mondiali si sono aperti con Qatar-Ecuador 0-2, doppietta di Enner Valencia. Il tutto mentre l'Italia di Roberto Mancini, impegnata ieri sera in amichevole a Vienna contro l'Austria, ha perso 0-2 (reti di Xavier Schlager e David Alaba). Si capisce, dunque, perché gli Azzurri non sono presenti alla rassegna iridata. Per concludere l'ex Presidente dell'A.I.A., Marcello Nicchi, ricorda come Rosario D'Onofrio - indagato per spaccio internazionale di stupefacenti - fu proposto da Alfredo Trentalange, il Torino, per gennaio, vuole bloccare M'Bala Nzola, attaccante dello Spezia.