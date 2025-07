Calciomercato Milan, Schira fa chiarezza su Jashari: "Ecco stipendio, cifre e dettagli"

"Entro il fine settimana il Diavolo conta di completare l’acquisto di Jashari dal Bruges dopo l’ultimo rilancio da 34 milioni più 4 di bonus di cui 2 molto facili da ottenere. La mossa ha fatto breccia nella società belga, ora pronta a dare il via libera alla cessione del centrocampista svizzero che si legherà al club rossonero fino al 2030 (stipendio da 2,4 milioni annui). Sempre più scatenato il Napoli che ieri ha chiuso l’acquisto di Milinkovic Savic dal Torino per 21 milioni (pagabili in quattro rate). Mentre nel weekend tenterà di accaparrarsi pure Ndoye dal Bologna. Pronto il rilancio a 42-43 milioni (bonus inclusi) per strappare l’esterno d’attacco svizzero agli emiliani".