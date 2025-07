Ardon Jasharisembra avvicinarsi sempre di più al Milan e in tal senso c'è un indizio che non lascia alcun dubbio. Il centrocampista svizzero, infatti, ha ormai mandato diversi segnali alla sua società, il Club Brugge, in merito alla volontà di andarsene in questa sessione estiva di calciomercato. Prima non ha preso parte alla festa con i tifosi, poi non si è allenato con il gruppo squadra e infine non ha fatto la foto con i compagni in vista della prossima stagione. Tutti aspetti che fanno capire come lui voglia vestire la maglia rossonera, anche perché il Diavolo è l'unico club che al momento lo vuole.