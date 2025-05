Con l’assenza di Dovbyk, come scrive 'Tuttosport', Alexis Saelemaekers dovrebbe giocare dal primo minuto in Roma-Milan. La rete gli manca dal 2 marzo, quando aprì la rimonta al Como. Contro la sua ex squadra una nuova occasione dal primi minuto. E per quanto riguarda il futuro? Il prestito del belga scadrà tra qualche settimana e non ci sono diritti di riscatto. Ecco il punto sui possibili movimenti di calciomercato.