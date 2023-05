Milan, rinnovo di Leao ad un passo. Mercato, intriganti idee rossonere

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 3 maggio 2023. Il Diavolo di Stefano Pioli scenderà in campo stasera alle ore 21:00 a 'San Siro' per ospitare la Cremonese. Intanto, fioccano le belle notizie sul fronte del rinnovo del contratto di Rafael Leão e in tema di mercato. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.