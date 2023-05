Quotidiani sportivi, le prime pagine su Lautaro e De Laurentiis

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 3 maggio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 3 maggio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter corteggiato da Tottenham e Manchester United. Per il club nerazzurro, però, il 'Toro' argentino è incedibile. Stasera, nella trasferta in casa dell'Hellas Verona, giocherà titolare in attacco al fianco di Edin Džeko. In Milan-Cremonese riposerà mezza squadra rossonera, ma Charles De Ketelare avrà una chance di riscatto; la Juventus, impegnata contro il Lecce, prova invece a dare una sveglia ad Ángel Di María ed a Dušan Vlahović. Il Napoli di Luciano Spalletti, che giocherà domani sera ad Udine, potrebbe festeggiare lo Scudetto già oggi se la Lazio non battesse all'Olimpico il Sassuolo. In campionato, ad ogni modo, triplo flop di Juventus, Inter e Milan, tutte fuori dalla corsa per il titolo a sei giornate dalla fine: non era mai accaduto prima. Lionel Messi si è recato in Arabia Saudita senza il permesso del PSG: sospeso per due settimane e multato dai francesi.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 3 maggio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti, sempre più vicino a conquistare il terzo Scudetto della sua storia. Potrebbe arrivare domani sul campo dell'Udinese, ma in realtà già stasera, qualora la Lazio - seconda in classifica - non battesse il Sassuolo allo stadio 'Olimpico'. In campo oggi la gran parte della 33^ giornata di campionato. In Juventus-Lecce, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri spera nella vena di Ángel Di María. Al 'Bentegodi', teatro di Verona-Inter, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi rilancia Edin Džeko, che è alla ricerca del gol perduto. Importante anche la sfida tra Monza e Roma in Brianza, mentre sul club giallorosso si percepisce aria di un ennesimo cambio di proprietà. All'estero, invece, importante novità su Lionel Messi: andrà via dal PSG in estate. La 'Pulce' si è recato in Arabia Saudita, il club non ha gradito e lo ha sospeso lasciandolo senza stipendio.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 3 maggio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, che ha detto di aver vinto lo 'Scudetto dell'onestà'. Esaltando la sua squadra, il patron degli azzurri ha irritato la Juventus. Tifosi bianconeri furibondi, ma anche Milan e Inter, a quanto pare, si sono infastiditi. Oggi si gioca gran parte del 33° turno di Serie A. Alle ore 18:00 c'è Sampdoria-Torino: i granata di Ivan Jurić, con Nikola Vlašić in campo dall'inizio, vogliono omaggiare i caduti di Superga (domani c'è la ricorrenza). Alla stessa ora in campo anche Juventus-Lecce, con i bianconeri di Massimiliano Allegri che recuperano Ángel Di María. Attesa per il Napoli, domani sera di scena ad Udine. Se la Lazio, infatti, non dovesse battere stasera alle ore 21:00 il Sassuolo all'Olimpico, gli azzurri di Luciano Spalletti diventerebbero campioni d'Italia. Per Milan-Inter di Champions League gli hotel a Milano stanno applicando delle tariffe definite 'scandalose' e c'è tutta l'indignazione del quotidiano torinese. Il quale, poi, chiude parlando di Lionel Messi: volo in Arabia Saudita non autorizzato; il PSG lo sospende e lo multa. A fine stagione sarà addio.