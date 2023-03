Milan, presto novità sul rinnovo di Leao. Mercato, accordi con Mendes?

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 15 marzo 2023. Molte notizie riguardano il calciomercato e, in particolare, il futuro di Rafael Leao. Il tutto mentre il Diavolo di Stefano Pioli, archiviato a malincuore il pareggio interno contro la Salernitana, sta già preparando la difficile trasferta di sabato sera in casa dell'Udinese. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.