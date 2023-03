Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter ai quarti di Champions

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 15 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 15 marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che, ieri sera, ha pareggiato 0-0 all'Estádio Do Dragão. Tanto è bastato, però, ai nerazzurri per accedere ai quarti di finale di Champions League. Finale da brividi per la seconda squadra di Milano, salvata dai legni, dalle parate di André Onana e da un intervento di Denzel Dumfries sulla linea. Venerdì il sorteggio, possibile anche un derby contro il Milan. Stasera, alle ore 21:00, toccherà al Napoli di Luciano Spalletti completare il tris di squadre italiane avanti in Champions. Ospiterà l'Eintracht Francoforte partendo dallo 0-2 conquistato all'andata in Germania. Spetterà a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia il compito di chiudere i giochi al 'Maradona'.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 15 marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Porto-Inter, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League terminata 0-0. Con questo risultato, i nerazzurri di Simone Inzaghi accedono ai quarti della competizione dopo 12 anni. Una qualificazione arrivata, però, con tanti brividi: un palo ed una traversa dei padroni di casa in pieno recupero, oltre ad un salvataggio sulla linea di Denzel Dumfries. Nell'altra partita di serata, 7-0 del Manchester City sul malcapitato RB Lipsia. Mostruoso il cannoniere dei 'Citizens', Erling Braut Haaland, autore di ben 5 gol in 57' di gioco prima di essere sostituito con un'ovazione dall'Etihad Stadium. Stasera, alle ore 21:00, si disputerà Napoli-Eintracht Francoforte: gli Azzurri possono diventare la terza squadra italiana ai quarti. Clima caldo in città, però, perché i tifosi tedeschi sfideranno il divieto delle autorità a presentarsi allo stadio. Sarà rivoluzione, dunque, a partire dai Mondiali 2026 in Canada, Messico e U.S.A.: torneo a 48 squadre, suddivise in 12 gironi da 4.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 15 marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović, centravanti della Juventus che non segna da più di un mese. È lui il presente e il futuro della 'Vecchia Signora'. In alto, sotto la testata, si parla di Porto-Inter, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League terminata 0-0. Qualificazione ai quarti per i nerazzurri di Simone Inzaghi, ma con una buona dose di fortuna. Tra pali, traverse, parate di André Onana ed un salvataggio sulla linea di Denzel Dumfries, Inter avanti al prossimo turno "per grazia ricevuta". Nessun problema, invece, per il Manchester City a spazzare via il RB Lipsia tra le mura amiche: ben 5 gol in 57' per Erling Braut Haaland, cannoniere della squadra inglese. Michele Uva, dirigente UEFA, approva la mossa del Torino di voler rilevare lo stadio 'Olimpico - Grande Torino' per realizzare un impianto di proprietà dei granata.

