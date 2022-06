Milan, Maldini rinnova senza budget: accordo fino al 2024

Paolo Maldini rinnoverà per due anni il suo contratto con il Milan. In mano, però, non avrà una grande somma da spendere nel calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della situazione di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, che in questi giorni rinnoverà il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi per due stagioni, fino al 30 giugno 2024, con opzione per la terza stagione (scadenza 2025).