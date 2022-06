Calciomercato Milan – Schira: “Leao tra rinnovo e Manchester City”

Il Milan continua a lavorare sul rinnovo di Rafael Leao. Spunta l'interessamento concreto del Manchester City. Le ultime news

Il rinnovo di Rafael Leao è una delle priorità in casa Milan. Una volta ultimate le firme di Paolo Maldini e Frederic Massara, si procederà alla prosecuzione della trattativa con Jorge Mendes per il prolungamento del fuoriclasse portoghese, protagonista dello Scudetto rossonero. Come riporta Nicolò Schira, la prima offerta di 4,5 milioni di euro l'anno fino al 2026 è stata rispedita al mittente. I rossoneri preparano una nuova offerta.

A mettere in allarme è l'interessamento delle varie big europee per il giocatore. In particolare il Manchester City starebbe monitorando con attenzione la situazione del classe '99. I Citizens cercano un rimpiazzo al partente Raheem Sterling, che sembra indirizzato verso il Chelsea.

Pep Guardiola è un grande estimatore dell'esterno sinistro, che ha una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Il Lille ha inoltre il 15% su una futura rivendita. Al momento nessun approccio ufficiale, ma un semplice ammiccamento ed una situazione che per il Milan potrebbe presto diventare una grana. Serve muoversi in fretta. Milan, budget scarso per il mercato? La strategia di Maldini e Massara >>>