Calciomercato Milan, proposti El Ouahdi e Aramburu: ecco i dettagli

"Siamo a un punto di svolta, potenzialmente decisivo, anche in casa Milan. La telenovela Jashari sembra essere giunta alla sua puntata conclusiva, specie in considerazione dell’orientamento rossonero a modificare la proposta da 37 milioni bonus compresi che vi avevamo raccontato ormai quasi un mese fa. Incrementando la base fissa di sicuro incasso in favore della controparte, la squadra belga concederà il “via libera” tanto atteso e di fatto permetterà a tutte le parti in causa di questa operazione di ottenere ciò che avevano desiderato sin dal primo contatto, con buona pace di piste alternative che da via Aldo Rossi non hanno mai preso concretamente in considerazione".