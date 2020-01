Calciomercato Milan – Piatek per ora dice no a qualsiasi destinazione

CALCIOMERCATO MILAN – Sempre in bilico il futuro di Krzysztof Piatek. Dall’Inghilterra parlano di una trattativa praticamente conclusa Milan e Tottenham, ma secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante per il momento ha detto no a tutte le offerte che gli sono arrivate. L’ex Genoa vorrebbe giocarsi ancora le sue carte al Milan, ma non è escluso che da qui alla fine del mercato invernale le cose possano cambiare. Intanto Mattia Caldara ha rilasciato delle dichiarazioni da neo calciatore dell’Atalanta, continua a leggere >>>

