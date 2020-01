Calciomercato Milan – Paqueta: nuovi contatti dell’agente con il PSG

CALCIOMERCATO MILAN – Tanto, tantissimo lavoro in uscita oltre che in entrata per il Milan. Boban e Maldini stanno cercando di piazzare Borini, Piatek, Reina, Rodriguez e forse Kessie, ma non è tutto. In uscita dal Milan potrebbe esserci anche Lucas Paqueta, colpo per il centrocampo rossonero dello scorso mercato di gennaio che non ha ancora reso per quanto ci si aspettava.

Sul brasiliano non manca la corte spietata del PSG e di Leonardo, lo stesso dirigente che lo volle a Milanello. A tal proposito, stando a quanto riporta il “Corriere dello Sport”, ci sarebbero dei nuovi contatti avvenuti ieri fra il club parigino e Eduardo Uram, agente del calciatore brasiliano.

Il Milan sarebbe disposto a cedere Paqueta, ma vorrebbe incassare circa 35 milioni di e_uro in modo tale da non iscrivere l’acquisto di dodici mesi fa fra le minusvalenze. Inoltre, “Sky Sport” riporta e aggiunge che la dirigenza del Diavolo vorrebbe anche dei bonus e non sarebbe disposta a fare sconti per il trequartista. Intanto Ricardo Rodriguez sembra essere sempre più vicino alla Turchia: il Fenerbahce fa sul serio. Continua a leggere >>>

