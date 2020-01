Calciomercato Milan – Paqueta richiesto dal Psg: i francesi vogliono uno sconto

CALCIOMERCATO MILAN – Non è un mistero che Lucas Paqueta stia vivendo un momento delicato. Il brasiliano si è presentato in grande spolvero lo scorso anno per poi spegnersi pian piano strada facendo. L’ex Flamengo non è più considerato un titolare da Stefano Pioli e sta collezionando panchine su panchine nelle ultime uscite. Una situazione che non è sfuggita a chi lo scorso anno lo ha voluto fortemente al Milan. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, il Psg è concretamente interessato a Paqueta ma pretende uno sconto da parte del club rossonero: sono infatti considerati elevati i 35 milioni chiesti per liberare il giocatore. Intanto cala la fiducia per l’arrivo di Jean-Clair Todibo, continua a leggere >>>

