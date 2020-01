Calciomercato Milan – Raggiunto accordo tra Rodriguez e il Fenerbahce

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra essere vicina un’altra cessione in casa rossonera. Stando a quanto viene riportato da Tuttosport, infatti, Ricardo Rodriguez avrebbe raggiunto un accordo con il Fenerbahce, che vuole a tutti i costi il calciatore in Turchia. Ora però bisogna trovare un accordo con il Milan, che chiede circa 8-9 milioni per lasciar partire lo svizzero. La sensazione è che non dovrebbero esserci grossi problemi per il trasferimento. Intanto è praticamente ufficiale la cessione di un calciatore rossonero al Verona, continua a leggere >>>

