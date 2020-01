Calciomercato Milan – Paqueta e Piatek, i colpi mai esplosi

CALCIOMERCATO MILAN – Il 2020, in casa rossonera, si è aperto con l’aria di rivoluzione. Come evidenziato, infatti, dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, sono già stati ceduti Pepe Reina (Aston Villa), Mattia Caldara (Atalanta) e Fabio Borini (Hellas Verona), mentre è in dirittura d’arrivo la cessione di Ricardo Rodríguez al Fenerbahçe.

Le ‘new entries‘, per ora, sono Asmir Begovic (Bournemouth) e Simon Kjaer (Siviglia), con contratti, però, di soli 6 mesi: un modo, per Zvonimir Boban e Paolo Maldini, di essere liberi, la prossima estate, di poter prendere qualsiasi decisione. I giochi, al Milan, sono però ancora tutti aperti e non sono esclusi, da qui al 31 gennaio, altri addii eccellenti.

Come quelli, per esempio, di Franck Kessié, Lucas Paqueta, Jesús Suso e Krzysztof Piatek. Due nomi su tutti, ha sottolineato il quotidiano romano, sono quello di Paqueta e Piatek, arrivati in coppia al Milan esattamente un anno fa, gennaio 2019, per più di 70 milioni di euro complessivi rispettivamente da Flamengo e Genoa e che, ad oggi, fatto salvo un eccezionale periodo iniziale, non sono mai esplosi con il Diavolo.

Paqueta e Piatek, dodici mesi fa, sembravano rappresentare il simbolo di una nuova svolta. A distanza di un anno, si cerca di trovare loro una nuova sistemazione. L’imperativo, naturalmente, dalle parti di Via Aldo Rossi è quello di non perdere un euro ma, qualora arrivassero proposte interessanti, le occasioni dovrebbero essere colte. Il problema, per il ‘CorSport‘, è che al momento non c’è una trattativa particolarmente calda per nessuno dei due.

Paqueta sembra essere stato sedotto ed abbandonato dal PSG, che non intende spendere i 35 milioni di euro richiesti dal Milan per la cessione del brasiliano; Piatek piace a tanti club europei, Siviglia ed Aston Villa in particolare, ma nessuno, fin qui, si è spinto ad offrire i 30 milioni di euro pretesi dalla società rossonera. Tutto, comunque, resta in evoluzione e gli scenari possono essere molteplici.

E, di conseguenza, portare a nuovi innesti in casa rossonera, come quello, per esempio, del trequartista spagnolo Dani Olmo, che il Milan continua a smentire ma che, di fatto, è in trattativa con il Diavolo. Per le ultime sul talento di proprietà della Dinamo Zagabria, continua a leggere >>>

