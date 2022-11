Milan, dal mercato Okafor o Broja? Abate sui talenti della Primavera

Tantissimo spazio concesso al Milan di Stefano Pioli sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, sabato 19 novembre 2022. I Mondiali in Qatar sono alle porte, la Serie A riprenderà a gennaio e, pertanto, nell'attesa, spazio alle notizie ed alle indiscrezioni di calciomercato. Sia per quanto concerne quello invernale, sia per quello - più lontano, ma neanche tanto - che inizierà la prossima estate. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti sui rossoneri finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.