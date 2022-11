Quotidiani sportivi, le prime pagine tra calciomercato e Mondiali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 19 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 19 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della possibilità che Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Mönchengladbach, arrivi all'Inter nel corso del prossimo calciomercato di gennaio. Il figlio di Lilian, in scadenza di contratto, potrebbe prendere il posto di Joaquín Correa nella rosa di Simone Inzaghi. Il Napoli, capolista in Serie A, prova ad allungare il contratto del tecnico Luciano Spalletti fino al 30 giugno 2025, mentre si avvicina la cessione per la Sampdoria. In casa Milan, invece, si valuta un investimento estivo per Noah Okafor, attaccante svizzero del RB Salisburgo, valutato almeno 35 milioni di euro mentre la Juventus, alla ricerca di un esterno destro di fascia per l'inverno, sfoglia la margherita tra Rick Karsdorp (Roma), Emil Holm (Spezia) e Thomas Meunier (Borussia Dortmund). In alto, sotto la testata, la presentazione dei Mondiali in Qatar: via domani.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 19 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Cristiano Ronaldo. Il Manchester United, infatti, ha avviato le pratiche per licenziare CR7 per giusta causa. Multa da un milione di euro, denuncia per diffamazione e danni morali e, ora, si punta a strappare il suo contratto. Quale futuro per il fuoriclasse portoghese? Potrebbe rimanere in Premier League, per indossare la maglia del Chelsea, oppure andare negli Stati Uniti d'America o in Arabia Saudita. Spazio, sul quotidiano romano, anche ai Mondiali in Qatar, che inizieranno domani con la sfida inaugurale tra la Nazionale ospitante e l'Ecuador. In alto, sotto la testata, si parla dell'interesse della Roma per Houssem Aouar, centrocampista offensivo dell'Olympique Lione che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023. Movimenti anche su Davide Frattesi del Sassuolo. In uscita, per la prossima estate, potrebbe invece esserci Tammy Abraham: piace a Tottenham ed Aston Villa.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 19 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della trattativa per portare Sergej Milinković-Savić dalla Lazio alla Juventus. Nello scorso mese di agosto, ha rivelato il quotidiano torinese, era fatta per 60 milioni di euro: ora bisognerà riavviare i negoziati con Claudio Lotito, Presidente biancoceleste, mentre il canale con l'agente del centrocampista serbo è sempre rimasto aperto. Dušan Vlahović, compagno di SMS in Nazionale, entra e segna nell'ultima amichevole della Serbia prima del debutto ai Mondiali in Qatar. Un altro serbo, Saša Lukić, spaventa il Torino: a gennaio o a giugno vuole lasciare il club granata per una destinazione di maggior prestigio. La kermesse iridata comincerà domani, con la sfida tra la Nazionale ospitante e l'Ecuador: arbitrerà l'italiano Daniele Orsato. In Inghilterra il Manchester United ha intenzione di licenziare Cristiano Ronaldo.