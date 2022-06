Milan, frustrate le ambizioni di Maldini: non cambierà nulla per lui

Il rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan arriverà. Ma l'ex capitano non avrebbe ottenuto ciò che aveva chiesto. Il punto

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan che, a 24 ore dalla scadenza del proprio contratto, non hanno ancora posto le firme per il rinnovo dell'accordo con il club di Via Aldo Rossi.

La situazione di Maldini e Massara al Milan, al momento, per il 'CorSera' è definibile surreale. La scorsa settimana, infatti, i due hanno ricevuto le bozze dell'accordo, ma i contatti con la società per giungere ad un'intesa definitiva non hanno ancora prodotto la fumata bianca.

Milan, Maldini continuerà a 'vedersela' con un amministratore delegato

La sensazione, ha riferito il quotidiano generalista, che è il prolungamento del matrimonio di Maldini e Massara con il Diavolo, arriverà 'last minute'. Probabilmente con un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2024, con opzione per una terza stagione. Brutte notizie, però, per Maldini.

Nonostante, infatti, le aspirazioni di Maldini ad allargare la propria sfera di operatività, la struttura societaria al Milan non sembra destinata a cambiare. Non accadrà neanche dopo il definitivo passaggio di consegne tra Elliott e RedBird, che avverrà nel corso del prossimo mese di settembre.

In pratica, Maldini continuerà ad occuparsi dell'area tecnica, riferendosi, però, ad un amministratore delegato. Che fino a novembre sarà Ivan Gazidis e poi si vedrà. Praticamente, esattamente quello che ha fatto in questi anni. E che aveva portato l'ex capitano a chiedere alla proprietà più margine di manovra nella sfera di sua competenza.

Per il Milan sarà lo stesso manager sudafricano a mettere la firma sugli accordi di Maldini e Massara. Avallerà, di fatto, quanto l'attuale proprietà (Elliott) e quella futura (RedBird) decideranno in merito all'organizzazione dell'area sportiva.