Milan, Schira: “Rinnovi Maldini e Massara, annuncio nelle prossime ore”

È la questione più spinosa in casa Milan, una situazione che sta tenendo in sospeso i preoccupati tifosi del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno il contratto in scadenza tra due giorni, ma non c'è ancora l'ufficialità dei loro rinnovi nonostante le voci insistenti di un accordo ormai trovato. Il calciomercato del Milan però, come testimonia l'arrivo Divock Origi, è tutt'altro che fermo. Adesso però, inutile girarci intorno, c'è da mettere nero su bianco.