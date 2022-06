Milan, Maldini e Massara firmano il rinnovo: oggi è il giorno?

Paolo Maldini e Frederic Massara firmeranno in queste ore il rinnovo con il Milan. In giornata (al massimo domani) possibile annuncio

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan il cui contratto, come noto, scadrà il 30 giugno. Tra oggi e domani, secondo la 'rosea', direttore tecnico e direttore sportivo del Diavolo metteranno la firma per almeno altri due anni insieme.

Nel frattempo, però, è stato necessario un dialogo fitto per arrivare ad un contratto che mettesse d'accordo tutte le parti. Si è parlato di soldi e progettualità. Per giungere al sì. Se la proprietà ha soddisfatto le esigenze di Maldini, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, è perché ha garantito l'impegno a portare avanti un progetto ambizioso in Italia ma anche in Europa.

Milan, ecco le firme di Maldini e Massara sul nuovo contratto

Il tutto, ovviamente, senza allontanarsi dai principi di sostenibilità economica. Una combinazione, insomma, tecnica e finanziaria che, nell'ultimo torneo di Serie A, ha dimostrato di poter funzionare. La coppia Maldini-Massara funziona nel Milan e sarà confermata in blocco. Oggi può essere finalmente il giorno di firme ed annunci.

In modo tale che, dopo le visite mediche di Divock Origi, in programma oggi, il Milan possa comunicarne il tesseramento con la classica nota ufficiale corredata dalle foto dei dirigenti con il nuovo acquisto. Le firme dei responsabili tecnici del rossonero precederanno, naturalmente, quelle dei giocatori che verranno acquistati prossimamente per rinforzare l'organico di mister Stefano Pioli.

Se non sarà oggi il giorno buono per l'annuncio del rinnovo di Maldini e Massara con il Milan, per 'La Gazzetta dello Sport' il tutto sarà ufficializzato al massimo domani. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>